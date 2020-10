Deprem uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen'den "İzmir depremi" açıklaması:

"Bu ve buna benzer büyüklükteki depremleri Türkiye için bir uyarı olarak düşünmek gerekir" - "Depremin iklim değişikliği veya mevsim normallerinin üzerinde yaşanan hava sıcaklığı ile herhangi bir ilişkisi yoktur. Deprem her an her saatte her mevsimde meydana gelebilir" - "Deprem sonrası yapılan müdahale çalışmalarımızdaki başarımızı deprem risklerinin azaltılması çalışmalarında da göstermek zorundayız" - "İmar planı ve çevre düzeni planı gibi planların afet/deprem tehlikesini göz önüne alınarak yapılmasını, kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması ve zemin özelliklerini dikkate alarak yapılmasını sağlamalı ve fay yasasını çıkararak diri fayların üzerinde bulunan yerleşim birimlerinin daha güvenli bir yere taşınmasını sağlamalıyız"