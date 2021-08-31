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Yaşam Deprem sonrasında 29 artçı sarsıntı kaydedildi
Yaşam

Deprem sonrasında 29 artçı sarsıntı kaydedildi

AFAD'ın verilerine göre Kütahya'da 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından 29 artçı sarsıntı meydana geldiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-31 22:13:00 - 2021-08-31 22:17:40

Kütahya'nın Altıntaş ilçesindeki 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından 29 artçı sarsıntı meydana geldiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (AFAD) Kütahya'da bugün 14.05'teki 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildiğini açıkladı.

Ana şoktan itibaren büyüklükleri 1 ila 2,5 arasında değişen 29 artçı deprem kaydedildi.

Depremin merkez üssüne en yakın 5 yerleşim yeri, Altıntaş'ın Osmaniye, Beşkarış, Murathanlar, Genişler ve Yolçatı köyleri olarak tespit edildi.

Merkez üssüne en yakın 5 il merkezi ise Afyonkarahisar, Uşak, Eskişehir ve Bilecik olarak belirtildi.

Deprem anında yaşanan panik anları kameraya yansıdı
Deprem anında yaşanan panik anları kameraya yansıdı

Yaşam

Deprem anında yaşanan panik anları kameraya yansıdı

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