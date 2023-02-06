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Gündem Deprem sonrası Volkan Demirel yürekleri dağladı! Allah rızası için yardım edin
Gündem

Deprem sonrası Volkan Demirel yürekleri dağladı! Allah rızası için yardım edin

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Türkiye'yi sarsan deprem sonrası vatandaşlardan yardım istedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 11:07:00 - 2023-02-06 11:09:44

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde hissedilen 7.4'lük deprem sonrası son dakika haberleri gelmeye devam ediyor.

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Instagram hesabından bir canlı yayın açarak vatandaşlardan yardım istedi.

Volkan Demirel, "Biz kendi imkanlarımızla fazla bir şey yapamıyoruz. Ne kadar imkan varsa, hepsini göndermenizi istiyorum. Sadece Hatay değil, çevre illerde de durum aynı. Allah rızası için yardım edin" dedi.

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