Deprem sonrası Volkan Demirel yürekleri dağladı! Allah rızası için yardım edin

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde hissedilen 7.4'lük deprem sonrası son dakika haberleri gelmeye devam ediyor.

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Instagram hesabından bir canlı yayın açarak vatandaşlardan yardım istedi.

Volkan Demirel, "Biz kendi imkanlarımızla fazla bir şey yapamıyoruz. Ne kadar imkan varsa, hepsini göndermenizi istiyorum. Sadece Hatay değil, çevre illerde de durum aynı. Allah rızası için yardım edin" dedi.