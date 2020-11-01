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Yerel Deprem sonrası takdir toplayan hareket! Türk bayrağını aldı, duygulandırdı
Yerel

Deprem sonrası takdir toplayan hareket! Türk bayrağını aldı, duygulandırdı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde depremde ilk iki katı çöküp yan yatan Yılmaz Erbek Apartmanı'nda mahsur kalan kediyi kurtarmak için seferber olan arama kurtarma ekipleri takdir toplayan bir harekete imza attı. Dairede kediye ulaşamayan ekip, dönüşte, bir alt katın balkonunda asılı olan Türk bayrağını aldı, öpüp katlayarak aşağı indirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 15:15:00 -

Ege Denizi'nde, cuma günü saat 14.51'de meydana gelen merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğünde depremde 17 bina tamamen yıkıldı. Halen 9 binanın enkazında arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. Enkaz altındakilerin ailelerinin de umutlu bekleyişleri devam ediyor.

Depremde, İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Yılmaz Erbek Apartmanı'nın da ilk iki katı çöktü. Yan yatan binanın çöken bölümlerinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Binanın 7'nci katında bulunan evindeki kedisinin kurtarılmasını isteyen kişinin ihbarını değerlendiren ekipler, sepetli itfaiye aracılığıyla daireye çıktı. Evde arama yapan 2 kişilik ekip, kediyi bulamadı.

Bayrağı balkondan alıp öptü

Ekip, aynı yöntemle aşağı inerken 6'ıncı katın balkonunda Türk bayrağının asılı olduğunu gördü. Balkona yanaşan ekip, Türk bayrağını aldı. Bayrağı öpüp katlayan kurtarma ekibi aşağı indi. Kurtarma ekibinin bu hareketi takdir topladı.

Binanın yıkılması planlanıyor

Yılmaz Erbek Apartmanı, 3 vincin desteğiyle ayakta duruyor. Yapılan ölçümlerde saatte 3 santimetre kaydığı belirlenen binanın bugün kontrollü olarak yıkılması bekleniyor.

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