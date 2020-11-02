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Dünya Deprem sonrası konuştu: Daima Türk halkıyla beraberiz
Dünya

Deprem sonrası konuştu: Daima Türk halkıyla beraberiz

İzmir'de meydana gelen deprem sonrası konuşan Japonya Başbakanı Suga Yoşihide “Japonya ve Türkiye geçmiş depremlerde birbirlerini desteklemişlerdir. Türkiye bu güçlüğün üstesinden gelirken Japonya daima Türk halkıya beraberdir.” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 15:10:00 -
Deprem sonrası konuştu: Daima Türk halkıyla beraberiz

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide mesajında, “Birçok insanın hayatını kaybettiği ve büyük hasarın meydana geldiği haberlerinden derin üzüntü duydum. Japonya hükümeti ve halkı adına, vefat edenlerin yakınlarına kalpten taziyelerimi, kazazedelere acil şifalarımı bildiririm.” ifadelerini kullandı.

Ülkesinin de depremlerden büyük zarar gördüğünü anımsatan Suga, “Japonya ve Türkiye geçmiş depremlerde birbirlerini desteklemişlerdir. Türkiye bu güçlüğün üstesinden gelirken Japonya daima Türk halkıya beraberdir.” dedi.

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