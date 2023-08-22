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Gündem Deprem sonrası Kayseri Valiliğinden açıklama
Gündem

Deprem sonrası Kayseri Valiliğinden açıklama

Yeniakit Publisher
2023-08-22 14:42:00 -
Deprem sonrası Kayseri Valiliğinden açıklama

Kayseri Valiliği, 4.7 şiddetindeki depremle ilgili olarak, "Olumsuzluğa rastlanmadı" şeklinde açıklama yaptı.

Kayseri'de 4.7 şiddetindeki deprem oldu.

Konuyla ilgili Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Sarız ilçesinde saat 13.17'de AFAD kayıtlarına göre 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Depremde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamış olup, saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.

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