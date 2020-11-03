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Gündem Deprem sonrası İzmir Büyükşehir Belediye binasının harap olmuş görüntüsü ortaya çıktı
Gündem

Deprem sonrası İzmir Büyükşehir Belediye binasının harap olmuş görüntüsü ortaya çıktı

Geçtiğimiz cuma günü İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından İzmir Büyükşehir Belediye binasının içinin görüntüsü ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 22:02:00 -

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası İzmir Büyükşehir Belediye binasının hasar gördüğü ve bu nedenle tedbir amaçlı boşaltıldığı duyurulmuştu. Yeni görüntüler binanın harap halde olduğunu gösteriyor.

Bina geçici olarak kapatıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, depremde hasar gören büyükşehir belediye binası hakkında yaptığı açıklamada, “Deprem sırasında, büyükşehir belediyemizin Konak’taki merkez binamızda denize bakan yüzünde bir yarılma meydana geldi. Bilimsel testlerin yapılıp, binanın mukavemetinin detaylı olarak ölçülmesine kadarki süreçte belediye binamızı geçici olarak boşaltma kararı verdik” dedi.

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