Deprem sonrası gerçek tablo ortaya çıktı! Bakan Yerlikaya depremdeki son durumu paylaştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir Sındırgı merkezli depremle ilgili son durumu paylaştı. Yerlikaya, Manisa, İzmir, Uşak, Bursa, İstanbul, Yalova ve Çanakkale’de hissedilen sarsıntıda can kaybı olmadığını vurguladı. Sındırgı’da hafif yaralanan 26 vatandaşın hastanelere başvurduğunu, sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek taburcu edildiklerini açıkladı.

507 çağrıdan 30'u hasarlarla ilgili

Yerlikaya, Balıkesir Sındırgı’da yaşanan depremin ardından çağrı merkezlerine toplam 507 ihbar düştü. Ancak bunların yalnızca 30’unun gerçek hasar tespitiyle ilgili olduğu açıkladı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde:

Herkes görevine başladı. İlk müdahale ile ilgili aksiyon alındı. Bu deprem değerli arkadaşlar Manisa, İzmir, Uşak, Bursa, İstanbul, Yalova ve Çanakkale illerinde hissedilir. değerli arkadaşlar depremden etkilenen Sındırgımız, Balıkesir olmak üzere bu illerin tamamında şükürler olsun ki can kaybı yaşanmamıştır.

Sındırgı’da 26 vatandaşımız hafif yaralanmış hastane müracaat etmişler ve Sağlık Bakanımız kendisi de biliyorsunuz basına bunun bilgisini verdi. Şu ana kadar hepsi taburcu oldular ve tekrar her birine geçmiş olsun dileklerini iletmek istiyorum.