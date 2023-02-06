Deprem sonrası EPGİS'ten akaryakıt açıklaması

Bugün 7.7 şiddetindeki Kahramanmaraş merkezli deprem ve sonrasında hissedilen artçılar sonrasında EPGİS resmi Twitter hesabı üzerinden akaryakıt istasyonlarındaki son durumu paylaştı. EPGİS tarafından yapılan paylaşım şu şekilde:

"Ülkemizde 10 il ve ilçelerinde olan deprem nedeniyle, bazı istasyonlarda yoğun talep nedeniyle yakıt bitmiş bazı istasyonlarda yeraltı depoları ve bağlantı noktaları çökmüştür. Yakıtı biten istasyonlara süratle ikmal yapılmaktadır.

'Akaryakıt sorunu yok'

Hasarlı istasyonlar da ise süratle tamir çalışmaları devam etmektedir. En kısa sürede bölgede bu sorunlar çözülecektir. Ülkemizde akaryakıt sorunu yoktur. Depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yararlılara acil şifalar diliyoruz."

EPDK yükümlülükleri kaldırdı

Öte yandan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), depremden zarar gören akaryakıt istasyonlarının otomasyon sistemlerine ilişkin mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini 30 gün süre ile ertelediğini bildirdi.

EPDK’dan yapılan açıklama göre deprem bölgelerindeki gerekli önlemlerin hızla alındığı belirtilerek “Bugün merkez üssü Kahramanmaraş başta olmak üzere ülkemizin Doğu, Güney Doğu ve Akdeniz Bölgelerinde yer alan 10 ilimizi etkileyen deprem nedeniyle, bölgedeki vatandaşlarımızın ve kamu görevlilerinin akaryakıt temininde zorluk yaşanmaması için Kurumumuz tarafından gerekli önlemler hızla alınmıştır. Bu çerçevede depremden zarar gören ya da etkilenen bütün akaryakıt istasyonlarının otomasyon sistemlerine ilişkin mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri 30 gün süre ile ertelenmiştir. İlgili bütün akaryakıt dağıtıcı ve bayii dernekleri ile görüşülerek deprem bölgesinde herhangi bir akaryakıt ikmal sorunu yaşanmaması için bütün tedbirler alınmıştır ve süreç Kurumumuz tarafından titizlikle takip edilecektir” ifadelerine yer verildi.

Yapılan açıklamada deprem bölgesinde elektrik kesintisi yaşanmaması, muhtemel bir kesinti halinde sorunun hızla giderilebilmesi için ilgili bütün dağıtım ve tedarik şirketleri ile görüşüldüğü bildirilerek, “Bölgedeki görevli tedarik şirketleri, üretim santralleri ve OSB’lere ait enerji şirketlerinin avans ödeme, dengesizlik ve teminat yükümlülükleri 30 gün süre ile ertelenmiştir. Kurum olarak depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Aziz milletimizin başı sağ olsun” ifadeleri kullanıldı.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren bölgeye yönelik akaryakıt ikmalinin hızlandırılması için gerekli adımları attık ve mevzuata yönelik kısıtları kaldırdık. Bayilere akaryakıt ikmali ve vatandaşlarımızın akaryakıt temini konusunda hiçbir kısıtlama hiçbir mevzuat engeli yoktur. İkmal süreçleri vakit kaybı olmaksızın sürdürülmekte, ihtiyaçlar ivedilikle karşılanmaktadır." dedi.