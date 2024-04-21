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Gündem Deprem sonrası endişelendiren olay! 4 derece birden arttı
Gündem

Deprem sonrası endişelendiren olay! 4 derece birden arttı

Yeniakit Publisher
2024-04-21 20:04:00 -
Deprem sonrası endişelendiren olay! 4 derece birden arttı

Tokat'ta yaşanan ve çevre illerde de hissedilen deprem sonrası tedirgin eden bir gelişme yaşandı. Sulusaray ilçesi Belediye Başkanı Davut Kılıç, yaşanan deprem sonrası iki bin yılık tarihe sahip olan kaplıca suyunun sıcaklığının 4 derece arttığını söyledi.

Tokat'ta merkez üssü Sulusaray ilçesinde 5.6, 4.0, 4.4 ve 4.1 olmak üzere yaşanan depremler sonrasında, ilçede bulunan Sulusaray kaplıca suyunun 50 derece olan sıcaklığı 54 dereceye çıktı ve debisinde de artış yaşandı.

"4 derece sıcaklık seviyesinin arttığı tespit edildi"

Sulusaray Belediye Başkanı Davut Kılıç, "Deprem sonrasında, kaplıcamızın tesislerinde herhangi bir hasara rastlanmadı. Vatandaşlarımız rahatlıkla sağlık hizmetlerinden faydalanabilirler. Deprem meydana geldikten sonra yapılan ölçümlerde kaplıca suyunda 4 derece bir artış olduğu tespit edildi. 50 derece olan sıcaklık şu anda 54 derece oldu. 4 derece sıcaklık seviyesinin arttığı tespit edildi. Daha önceden bu kadar sıcaklık artışı olmuyordu. Mevsimsel olarak 1-2 derece artıp düşebiliyordu. Ama 4 derece bir artış hiç olmadı. Deprem sonrası ölçümlerde 4 derece artığını fark ettik. Depremden sonra bunların olduğu bilim adamları tarafından söyleniyor" dedi.

Kaynak: DHA

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