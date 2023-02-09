Deprem sonrası, deprem anında hamileler nasıl davranmalı, deprem konusunda bebekleri nasıl korumalı? Hangi hareketler

Türkiye, fay hatları nedeniyle uzmanlar tarafından coğrafi açıdan deprem bölgesi olarak değerlendiriliyor. Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi merkezli meydana gelen iki tane şiddetli deprem, 10 ilde yıkımlara ve binlerce can kaybına sebep oldu. Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketi olarak dünya gündeminde büyük yankı uyandırdı. Bu durum çocuk ya da yetişkin bireylerde büyük psikolojik sorunları beraberinde getirirken uzmanlar, deprem sırasında oluşan korku ve stresin hamile kadınlarda düşüğe sebep olabileceğini kaydetti. Olası depremlere karşı 7'den 70'e herkes için hayat kurtarıcı yönetmeler üzerine duruldu. Özellikle önceden belirlenmesi gereken yaşam üçgeninin bireyin hem kendisini hem de bebeğini koruyabileceği bir pozisyon olduğuna dikkat çekildi.

Milyonları üzen felaketle beraber ilerleyen zamanlarda da olası görülebilen depremlere karşı vatandaşlar önlem alma yollarını araştırmaya başladı. Bu haberimizde, deprem sonrası anne adaylarının yapması gerekenleri uzman bilgileri aktardık...

Deprem esnasında gelebilecek olası durumlara karşı kişilerin, kendileri ve bebekleri için koruma sağlamanın en önemli yolu hayat üçgeni oluşturmaktır. Önceden belirlediğimiz bu yaşam üçgenlerinde cenin pozisyonu alarak kendinizi ve bebeğinize zarar gelmesini engelleyebilirsiniz. Bu pozisyon karın bölgesinin büyük bir bölümünü korumaya yardımcı olur.

Peki, deprem anında neler yapmalıyız?

Sakin Olun

Böylesi bir durumda sakin olmak ve bunu devam ettirebilmek elbette ki oldukça zor ancak deprem anında paniklerseniz sağlıklı kararlar alma ihtimaliniz oldukça düşer. Bu sebeple sakin kalıp, varsa, daha önce oluşturduğunuz deprem planına sadık kalmak sizin için en doğrusu olur.

HAYAT ÜÇGENİ NASIL OLUŞTURULUR?

Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş dolgun bir hacimli koltuk, kanepe ve içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek, eşya yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır. Baş iki el arasına alınarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb) malzeme ile korunmalıdır. Sarsıntı geçene kadar da bu pozisyonda beklenmelidir.

Güvenli bir yer bulup, diz üstü ÇÖK



Başını ve enseni koruyacak şekilde KAPAN



Düşmemek için sabit bir yere TUTUN



Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşma!

yasemin' com'un aktardığı haberde: Eğer okulda, sınıfta, ya da büroda depreme yakalanırsanız sağlam sıra-masa yanında; koridorda ise duvarın yanına hayat üçgeni oluşturacak şekilde ÇÖK-KAPAN-TUTUN hareketi ile baş ve boyun korunmalıdır.

Uzmanlar, deprem sırasında anne adayında ortaya çıkan korku ve stresin, kasılmalara ve sonucunda erken doğuma ya da düşüğe sebep olabileceğini söylüyor. Bu yüzden deprem öncesinde alınan tedbir korku ve stresle başa çıkmanızı sağlayabilir.

AİLELER BEBEKLERİNİ DEPREM ANINDA NASIL KORUMALI?

Deprem anında evinizde iseniz;

Bebeğinizi alarak güvenli bir alana geçin.

Bir elinizle bebeğinizi tutarak diğer elinizle sağlam bir yerden tutunun.



Bu pozisyonda kalarak sarsıntının geçmesini bekleyin.



O sırada etrafınızda üzerinize gelebilecek eşya, cam ve pencere olmadığından iyice emin olun.



Deprem durduğunda ise hızlıca evden çıkın.



Güvenli bir bölgeye geçin.

Bebeğinizi; bebek arabası, puset gibi eşyalarda taşımayın. Bu eşyalar hızınızı yavaşlatabilir. Bu yüzden daha hızlı hareket etmek için bebeğinizi kucağınıza alarak kendinize güvenli bir bölge belirleyin.

DEPREM SONRASINDA ANNE ADAYLARI NE YAPMALI?

Deprem esnasında oluşan korku ve stres anne adayında travmalar bırakacağını belirten uzmanlar bu durum sonrasında psikolojik destek alınmasını öneriyor. Aynı zamanda korku sonucu ortaya çıkan kas gerilmeleri ve stres sevilerini azaltmak için; gevşeme ve rahatlama teknikleri ile ilgili medikal bir tedavi alınması, deprem sonrasındaki süreci kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bununla beraber uzmanlar, korkuyu giderecek önemli yöntemin ise planlı hareket etmek ve tedbir almak gerektiğini kaydediyor.

Göçük Altında Kaldıysanız:

- Borulara vurun ki arama kurtarma ekipleri sizin yerinizi en kısa zamanda tespit edebilsin. Bunun yanında ıslık da çalabilirsiniz fakat bağırmak en son çareniz olsun çünkü toz yutmanıza neden olabilir. Telefonunuz yanınızdaysa ve telefonunuzda deprem düdüğü uygulamalarından varsa ses çıkarmak için o uygulamadan da yararlanabilirsiniz.

- Kibrit ve çakmak kullanmayın. Ateş yakmak herhangi bir gaz kaçağında patlamaya yol açar.

- Ağzınızı ve burnunuzu mendiliniz ya da kıyafetinizle kapatın.

- Fazla hareket etmeyerek enerjinizi koruyun.

Araç İçindeyseniz:

- Bulunduğunuz yer binalardan uzaksa aracı sağa çekip sarsıntının geçmesini bekleyin.

- Araçla kapalı bir alandaysanız aracın dışına çıkıp çök-kapan-tutun yöntemini uygulayın.

- Deprem sırasında bir tünelin içindeyseniz yine aracınızdan inip çök-kapan-tutun yöntemini uygulayın.

BEBEKLİ AİLELER İÇİN DEPREM ÇANTASI

Bebek ilaçları



Beslenme ürünleri(hazır mama)



Islak mendil



Bebek bezi



Giysi



Oyuncak



El feneri



Battaniye



Su



Uzun süre bozulmayan yiyecekler



Kişisel reçeteli ilaçlar



Radyo (yedek pilli)



İlkyardım çantası



Nakit para



Düdük



Önemli evrak fotokopileri

DEPREM SONRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELERDİR?

Büyük bir depreme maruz kaldıysanız evinize girmeyip artçıların olabileceği ihtimaline karşı dışarıda güvenli bir bölgede aile bireylerinizle birlikte bekleyin.



Bu durumda mutlaka yerel yönetimlerin ve uzmanların açıklamalarıyla hareket edin.



Enerji hatlarından, direklerden, ağaçlardan ve duvar diplerinden kesinlikle uzak durun.



Yıkıntı ve enkazın olduğu bölgelerde, cadde ve sokaklarda kesinlikte dolaşmayın.



Acil durumları ve yangınları bildirmek dışında telefonları kesinlikle kullanmayın. Bununla beraber kibrit ve çakmak yakmayın. Elektrik düğmelerinden de uzak durun.