Deprem sonrası çorba ve su ikram edildi
İstanbul'da yaşanan 5.8'lik deprem sonrası Güngören Belediyesi anında kriz masası kurdu.27 Eylül 2019 Cuma 09:17
Güngören Belediye Başkanı Mimar Dr. Bünyamin Demir'in yönetimindeki ekip, ilçedeki 42 acil toplanma merkezine ulaşan ekipler vatandaşlara su, çorba ve ekmek dağıtımı yaptı. Vatandaşların ihtiyaçları da unutulmadı. Kültür merkezleri, Bilgi evleri ve belediye tesislerindeki mescitler ve tuvaletler ile bebek bakım odaları sabaha kadar vatandaşların hizmetine sunuldu.
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