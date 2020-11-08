Deprem son dakika! Deprem nerede oldu?
Bugün nerede deprem oldu? Son depremler. İzmir Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem de 114 vatandaşımız hayatını kaybetti. İzmir depreminin yaraları sarılmaya devam ederken son dakika deprem haberi Bingöl’den geldi. Peki Bingöl’de kaç büyüklüğünde deprem oldu?
AFAD, son dakika deprem açıklaması geldi. Bingöl Karlıova'da saat 12.22'de 4,2 deprem büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem Bingöl'ün dışında Erzurum, Elazığ, Erzincan gibi şehirlerde de hissedildi.