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Gündem Deprem sırasında uyuyan çocuğunu korumaya çalışan annenin zor anları
Gündem

Deprem sırasında uyuyan çocuğunu korumaya çalışan annenin zor anları

İzmir’de deprem sırasında uyuyan çocuğunu korumaya çalışan annenin görüntüleri kameraya anbean yansıdı. Evladına sarılan anne, çocuğunu sakinleştirmeye çalışırken yüzündeki korku da depremin şiddetini tekrar gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 17:12:00 -

İzmir’de depremde çocuğunu korumaya çalışan annenin görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüler anbean kaydedildi

İzmir’de 6.6 şiddetinde meydana gelen depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Buca ilçesinde deprem sırasında bir annenin çocuğunu korumaya çalıştığı görülürken, depremin şiddetini gözler önüne seren anlar evin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Anne çocuğunu böyle korudu

Deprem anında odaya giren anne, hemen çocuğunun üzerine kapanarak korumaya alıyor. Çorumlu olduğu öğrenilen anne ve çocuğun, görüntülerde yaşadığı şok yüzlerine yansıyor.

Beşik gibi sallanan evde çocuğuna sımsıkı sarılan anne, “Gel hiç birşey yok. Tamam kuzum. Tamam” diyerek sakinleştirmeye çalıştı. Çocuğuyla birlikte deprem sona erdikten sonra odadan dışarıya doğru yöneliyor.

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