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Ekonomi Deprem sigortasında azami teminat tutarı 268 bin TL oldu
Ekonomi

Deprem sigortasında azami teminat tutarı 268 bin TL oldu

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği’nde değişiklikleri içeren tebliği, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 12:01:00 -
Deprem sigortasında azami teminat tutarı 268 bin TL oldu

Değişikliklere göre, yapı tarzı ayırımı yapılmaksızın Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı 240 bin liradan 268 bin liraya yükseltildi. Sigorta bedelinin tespitinde kullanılan sigorta bedeli hesabına esas metrekare tutarı da betonarme yapı tarzı için bin 268 lira, diğerleri için 874 lira olarak belirlendi. Bu bedeller, önceki tebliğde sırasıyla bin 134 lira ve 782 lira düzeyinde bulunuyordu. Öte yandan, tebliğe prim indirimi ve teminat başlıkları altında iki ayrı geçici madde de eklendi. Bu kapsamda, teminat başlangıç tarihi 1 Ocak 2021 ila 31 Aralık 2021 arasında bulunan sigorta sözleşmeleri için tarife fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim uygulanacak. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu da bu indirim oranını yeniden belirleme ve söz konusu tarihten önce indirim uygulamasını kaldırma yetkisine sahip olacak. Tebliğin yayımlanmasından önce akdedilen ve teminat başlangıç tarihi 1 Ocak 2021 ve sonrası olan sigorta sözleşmeleri, prime ilişkin herhangi bir işlem yapılmaksızın bu tebliğ kapsamındaki teminatlara tabi olacak. 1 Ocak 2021’den itibaren geçerli kılınan tebliğ hükümlerini, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı yürütecek

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