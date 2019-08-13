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Deprem sigortası ne kadar? Zorunlu deprem sigortası yapma nasıl olur?

Deprem sigortası fiyatları, deprem sigortası yaptırma, deprem sigortası nedir? 17 Ağustos depreminin yıl dönümü yaklaşmasıyla birlikte yine deprem haberleri en çok konuşulacak gündem konuların başında olacak. İzmir ve ardından da Denizli depremleriyle birlikte vatandaşlar da deprem sigortası haberlerini araştırıyor. Deprem sigortası olmayanlar deprem sigortası yapma nasıl olur? Deprem sigortası ne kadar? Deprem sigortasını nasıl yaptırırım? DASK deprem sigortası sorgulama haberleri sıklıkla okunmakta.

13 Ağustos 2019 Salı 12:39
Deprem sigortası ne kadar? Zorunlu deprem sigortası yapma nasıl olur?

Deprem sigortası fiyatları, deprem sigortası yaptırma, deprem sigortası nedir? 17 Ağustos depreminin yıl dönümü yaklaşmasıyla birlikte yine deprem haberleri en çok konuşulacak gündem konuların başında olacak. İzmir ve ardından da Denizli depremleriyle birlikte vatandaşlar da deprem sigortası haberlerini araştırıyor. Deprem sigortası olmayanlar deprem sigortası yapma nasıl olur? Deprem sigortası ne kadar? Deprem sigortasını nasıl yaptırırım? DASK deprem sigortası sorgulama haberleri sıklıkla okunmakta.

Deprem sigortası ne kadar 2019? DASK deprem sigortası nerede yaptırılır, DASK başvurusu için gereken belgeler neler… gibi sorular merak konusu. DASK verilerine göre, 2000'den bu yana gerçekleşen 658 deprem için 25 bin 289 dosya üzerinden 191 milyon liralık hasar ödemesi yapıldı. Ayrıca, 12 Ağustos itibarıyla bu sene yaşanan 31 deprem için DASK, 828 dosya üzerinden 3.2 milyon liralık ödeme gerçekleştirdi. Yine 2000 yılından buyana en çok ödeme yapılan bölge, 2011 yılındaki Van depremi nedeniyle 145 milyon lira ile Doğu Anadolu oldu.

DASK başvurusu için gereken belgeler neler?

DASK başvurusu yapmadan önce belgeleri doğru şekilde toplamanız önemlidir. Konut, tapu ve kişi bilgilerinizi doğru şekilde bildirmeniz ve eksiksiz evrak teslim etmeniz başvurunuzun daha hızlı değerlendirilmesini sağlar. Siz de başvuru yapmayı düşünüyorsanız aşağıdaki listeden gerekli belgeleri takip ederek evraklarınızı hazırlayın, başvuru sırasında sorunsuz bir süreç yaşayın.

Sigorta sahibinin kimlik bilgileri,

Sigorta sahibinin iletişim bilgileri,

Sigortalanmak istenen yerin adresi,

Tapu bilgileri,

Sigortalanmak istenen binanın inşa yılı ve yapı tarzı,

Bina kat sayısı,

Binanın hasar durumu,

Mesken brüt yüzölçümü,

Binanın kullanım şekli

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 12:39
  1. Van
  2. İzmir
  3. Denizli
  4. Deprem sigortası ne kadar?
  5. Deprem sigortası yapma nasıl olur?
  6. DASK başvurusu için gereken belgeler neler?
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