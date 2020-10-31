Deprem ses uygulaması indir | 6,6 şiddetindeki İzmir depremi yürekleri parçaladı. Yaşanan depremde açıklanan son rakamlara göre 25 vatandaşımız vefat etti. Deprem sebebiyle oluşan enkazlarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Enkaz altında kalanlara ulaşabilmek için iletişim kurmak çok önemli. Pek çok kişi cep telefonlarıyla yakınlarını arayarak yardım çağrısında bulundu. Uzmanlar enkazda ses çıkarmanın ve görevlilerin dikkatini çekmenin son derece önemli olduğunu vurguluyor. Bunun için etrafınızda ses yapabilecek metallere vurmak ya da cep telefonunuzdaki bir uygulama ile ses çıkarmak son derece önemli. Peki, cep telefonlarına hangi uygulamalar indirilmeli?

Deprem ses uygulamaları | Telefona indirilecek deprem uygulamaları

Depremler sırasında afetin yaşandığı bölgede iletişim son derece güç oluyor. Bu sebeple vatandaşların telefon hatlarını meşgul etmemesi son denece önemli. Enkaz altında kalan kişiler cep telefonları sayesinde hayatta olduklarını yetkililere iletebilir. Bu sebeple öncelikli olarak haberleşmek için cep telefonlarınıza AKUT Güvendeyim uygulamasını indirmeniz tavsiye ediliyor. Ayrıca uzmanlar göçük altında olanların seslerini duyurmak için yüksek ses çıkaran uygulamaları telefonlarına indirmesini tavsiye ediyor. Uygulama mağazalarından siren şeklinde yüksek ses çıkaran uygulamalardan indirebilirsiniz. Bu uygulamaların çoğu ücretsiz olarak indirilebiliyor.