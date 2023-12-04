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Deprem öncesi Eyüp Sultan Hazretlerinin türbesinde esrarengiz anlar! 'Zatlar ayaklandı'

Yeniakit Publisher
2023-12-04 14:57:00 - 2023-12-04 14:57:37

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş depreminden bir hafta önce Eyüp Sultan türbesindeki avizelerin sallanmasıyla ilgili ortaya çıkan görüntülere ilişkin dikkat çeken açıklamalar geldi.

Beyaz Tv'de ekranlara gelen Ne Var Ne Yok programında Eyüp Sultan türbesindeki avizelerin sallanmasıyla ilgili ortaya çıkan görüntüler tartışıldı.

Konuyla ilgili konuşan araştırmacı Sibel Uzun, "Eyüp Sultan Camii'ndeki bu görüntü 28 Ocak'ta çekildi. Eyüp Sultan Hazretleri ve evliyalar, İstanbul'u koruyucularıdır. Onlar her zaman varlar. İstanbul'a girmek istediklerinde, Ahit Sandığı'nın peşine düştükleri zaman, ley hatlarından içeri girmeleriyle birlikte tüm zatlar ayaklandılar. 6 Şubat öncesinde de Kağıthane'de bir deprem oldu. Bu tesadüf değil. İlk önce Ahit Sandığının peşine düştükleri yer İstanbul oldu. Aslında yerinden oynayan çok sayıda sanduka var. Bu madde aleme de kanıttır. Bu çok ciddi bir konudur. Zatlar, padişahlar İstanbul'u koruyor" dedi.

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