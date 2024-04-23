Deprem oldu sandılar, gerçek bakın ne çıktı!

Esenyurt’ta bisiklet kullanmayı yeni öğrenen bir çocuk, fren yapamayınca yokuş aşağı duramayarak bir telefon bayisinin camına uçarak çarptı.

Olay, dün 16:00 sıralarında İncirtepe mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bisiklet sürmeyi yeni öğrenen bir çocuk, arkadaşlarıyla oyun oynarken birden yokuş aşağı inmeye başladı. Bisikletiyle hızlanan genç, sokağın sonunda bulunan telefon bayisinin camına çarparak durabildi. Olay sonrası çevredeki vatandaşlar hemen çocuğun yanına koştu. İhbar üzerine olay yerine ambulans ekipleri gelerek ilk müdahaleyi yaptı. Kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan çocuğun, cama çarpma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

“Deprem oldu sandık”

Olay sırasında yan restoranda yemek yiyen Kenan Şenyıldız, “Biz burada yemek yiyorduk, bir anda gürültü oldu. Biz deprem oldu sandık önce. Sonra kameraları incelediğimizde çocuğun yokuş aşağı hızlıca gelip iş yeri camına çarptığını gördük. Çocuğun dişleri, kolları kanıyordu. Hemen ambulans geldi müdahale etti” diye konuştu.