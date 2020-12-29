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Dünya Deprem nerede oldu? | Deprem kaç şiddetinde oldu?
Dünya

Deprem nerede oldu? | Deprem kaç şiddetinde oldu?

Deprem mi oldu? Türkiye bilindiği gibi bir deprem ülkesi. Bu gerçek zaman zaman Türkiye'nin pek çok noktasında kendini hatırlatıyor. Son deprem haberi ise Türkiye dışından geldi. Peki, deprem nerede oldu? | Deprem kaç şiddetinde oldu?

Yeniakit Publisher
2020-12-29 15:00:00 -
Deprem nerede oldu? | Deprem kaç şiddetinde oldu?

Deprem nerede oldu? | Hırvatistan'ın başkenti Zagreb yakınlarındaki Petrinja kasabasında 6,3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Meydana gelen deprem Bosna Hersek, Çekya, Almanya, Macaristan, Karadağ, Romanya, Slovakya, Sırbistan ve Avusturya'da hissedildi. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığı hakkında henüz bir açıklama bulunmuyor.

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