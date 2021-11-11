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Aktüel Deprem nerede oldu? Deprem büyüklüğü kaç? Depremde yıkılan çöken bina var mı?
Aktüel

Deprem nerede oldu? Deprem büyüklüğü kaç? Depremde yıkılan çöken bina var mı?

Son dakika deprem haberleri: Konya'da, pazartesi akşamı meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin korkusu henüz atlatılmamışken, Kandilli Rasathanesi bir son dakika deprem haberini açıkladı. Gelen son dakika haberine göre, Adana'nın Karaisalı ilçesinde deprem meydana geldi. Karaisalı depremi sonrası vatandaşlar ‘Deprem büyüklüğü kaç? Depremde yıkılan çöken bina var mı?’ sorularını sormaya başladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 10:46:00 - 2021-11-11 10:46:51
Deprem nerede oldu? Deprem büyüklüğü kaç? Depremde yıkılan çöken bina var mı?

Kandilli Rasathanesi, Adana'nın Karaisalı ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Adana'daki depremin büyüklüğünü AFAD, 3.8 olarak duyurdu. Saat 10.17'de meydana gelen depremin yerin 7 kilometre altında meydana geldiği belirtildi. Depremde herhangi bir olumsuz durum olmadı.

Konya, pazartesi günü saat 20.43’te 5.1 büyüklüğündeki depremle sallanmıştı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Meram ilçesi Kızılören Mahallesi olarak saptadığı deprem paniğe neden olmuştu. AFAD son depremler listesi için tıklayın

 

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