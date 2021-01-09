Deprem nerede oldu? | Artçılar ne zaman bitecek?

Türkiye bir deprem ülkesi ve bu gerçek sık sık kendini hatırlatıyor. Son olarak Muğla açıklarında bir deprem kaydedildi. Peki, deprem nerede oldu?

Deprem nerede oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.33'te merkez üssü Ege Denizi'nin Muğla açıkları olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 14 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 122 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Artçılar ne zaman bitecek?

İzmir’de yaşanan 6,6 şiddetindeki depremin ardından artçıların ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Uzmanlar böyle bir depremin ardından artçıların yaklaşık bir yıl süreceğini açıklamıştı.

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