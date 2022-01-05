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Aktüel Deprem nerede oldu? AFAD deprem büyüklüğü kaz?
Aktüel

Deprem nerede oldu? AFAD deprem büyüklüğü kaz?

Son dakika haberleri: Türkiye son günlerde hem Omicron varyantı ile hem de depremlerle uğraşıyor. AFAD Son depremler listesine bakıldığında Akdeniz'de Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2022-01-05 08:09:00 - 2022-01-05 08:10:54
Deprem nerede oldu? AFAD deprem büyüklüğü kaz?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.21'de Akdeniz'de, Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deniz yüzeyinin 39,52 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Alanya'ya 56,92 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Depremde yıkılan bina var mı?

AFAD ayrıca deprem sonrası an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisini paylaştı.

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