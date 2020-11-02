Deprem nerede olacak? Son depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısının 91 olduğunu açıkladı. İzmir’den acı haberler peş peşe gelirken vatandaşlar ise bir sonraki depremin nerede olacağını, uzmanların hangi bölgelerde deprem uyarısını yaptığını merak ediyor.

Deprem nerede olacak?

Jeolog Şener Üşümezsoy deprem tahminine ilişkin olarak “İzmir açıklarındaki depremin ardından Kuşadası Körfezi'nin devamı Aydın'a giden bir bölgede gerilim arttı. Denizli'den başlayıp Nazilli, Aydın ve Kuşadası hattı boyunca Menderes Vadisi boyunca, Aydın Dağları'nı da kapsayan alanla ilgili kaygı duyduğumu söyleyebilirim. 1550'den bu yana burada büyük bir depremler meydana gelmedi.” dedi. Üşümezsoy İzmir’in kıyısı üzerindeki fay hatlarını dikkat çekerek, “Midilli'nin gerilmesiyle birlikte yine izmir Körfezi'nde 1668'den beri kırılmayan Güzelbahçe fayı diye tanımladığımız Urla'ya doğru giden fay hattının risk taşıdığını düşünüyorum. İzmir'in kıyısını belirleyen fay hattına da dikkat etmek gerekir.” dedi.

Şener Üşümezsoy, şöyle konuştu: “Ege'nin dışında, Sivrice (Elazığ), Pütürge (Malatya), Çelikhan (Adıyaman) Gölbaşı bölgesinde de bir hareketlilik söz konusu olabilir. Buradaki fay zonu en son 1875 yılında kırılmıştı. Yine Tanyeri (Erzincan) ile Yedisu (Bingöl) arasındaki fay hattı risk taşıyor. Buradaki hat 1784 yılında kırıldı. Bu belirttiğim zonların 7 ve 7'nin üzerinde deprem yaratması söz konusu olabilir."

“Tüm Marmara Bölgesi etkilenecek”

Yıldız Teknik Ünv. Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy da “Batı Anadolu'da, İzmir çevresi başta olmak üzere çok fay zonu var. Ege Bölgesi'nde faylar kısa ama sayısı fazla. Batı Anadolu'da sık sık depremler olur. Marmara'da Kuzey Anadolu Fay hattında hareketlilik bekleniyor; bu tüm Marmara'yı etkileyecektir.” İfadesini kullandı.

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