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Yaşam Deprem mi oldu? Son depremler 20 Şubat
Yaşam

Deprem mi oldu? Son depremler 20 Şubat

Ege ve Marmara'da peş peşe depremler meydana geldi. Bu sebeple pek çok kişi depremlerin nerede ne zaman kaç şiddetinde olduğunu araştırmaya başladı. Peki, deprem hangi şehirde oldu? Son dakika deprem listesi

Yeniakit Publisher
2022-02-21 00:02:00 -
Deprem mi oldu? Son depremler 20 Şubat

Türkiye bir deprem ülkesi ve bu gerçek çok sık kendisini hatırlatıyor. Son olarak Ege ve Marmara’da depremlerin meydana geldiği duyuruldu. Peki, nerede ne zaman deprem oldu?

Deprem mi oldu? Son depremler 20 Şubat

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.47'de Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 29,26 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Datça ilçesine 39,71 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.20'de Marmara Denizi'nde, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 7 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Şarköy ilçesine 6,25 kilometre mesafe uzaklıkta olduğu belirlendi. Deprem Tekirdağ ve ilçelerinde de hissedildi.

Şarköy Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, depremi hafif şekilde hissettiklerini, yaptıkları ilk incelemede ilçede herhangi bir sıkıntı bulunmadığının belirlendiğini söyledi.

Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var da depremle ilgili belediyeye olumsuz ihbarın ulaşmadığını belirtti.

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