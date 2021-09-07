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Yaşam Deprem mi oldu? Son dakika depremleri
Yaşam

Deprem mi oldu? Son dakika depremleri

Antalya son dakika deprem | Türkiye bir deprem ülkesi ve zaman zaman bu gerçek kendisini hissettiriyor. Bu sebeple vatandaşlar sık sık nerede ne zaman kaç şiddetinde bir deprem yaşandığını araştırıyor. Peki, deprem ne zaman oldu?

Yeniakit Publisher
2021-09-07 15:20:00 -
Deprem mi oldu? Son dakika depremleri

Türkiye bir deprem ülkesi. Zaman zaman vatandaşları tedirgin eden sarsıntılar yaşanıyor. 7 Eylül Salı günü de vatandaşlar nerede deprem olduğunu araştırmaya başladı.

Deprem mi oldu? Son dakika depremleri

Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 14.14'te 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 26,02 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Kumluca ilçesine 84,42 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, sarsıntının ilçede hafif şekilde hissedildiğini söyledi.

Depremin ardından AFAD, jandarma yetkilileri ve mahalle muhtarlarıyla irtibat kurduklarını belirten Kolsuz, "Depremle ilgili şu ana kadar bize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Ekipler, araştırmalarını sürdürüyor" dedi.

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