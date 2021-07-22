Türkiye'de deprem gerçeği sık sık kendini hissettiriyor. Son olarak Ege Denizi'nde bir deprem meydana geldi. Peki, deprem kaç şiddetinde oldu?

Deprem mi oldu? Son dakika deprem nerede oldu?

Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Ege Denizi'ndeki sarsıntı, saat 17.16'da ve 6 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 41 kilometre olarak ölçüldü.