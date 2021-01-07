Deprem mi oldu? | Deprem nerede oldu?
Ege'de deprem mi oldu? 2020 yılı içerisinde deprem gerçeği sık sık kendini hatırlattı. Hal böyle olunca milyonlarca kişi yeni günle birlikte nerede ne zaman kaç şiddetinde bir deprem yaşandığını araştırıyor. Peki, deprem nerede oldu? | Deprem kaç şiddetinde oldu?
Deprem kaç şiddetinde oldu? | 2019 yılının ve 2020 boyunca Türkiye’de birçok önemli deprem meydana geldi. Yaşanan depremlerde can ve mal kayıpları yaşandı. Bu sebeple pek çok kişi gün içerisinde yaşanan depremleri araştırıyor. Son olarak Ege Denizi’nde bir deprem kaydedildi. Peki, deprem kaç şiddetinde oldu?
Deprem mi oldu? | Deprem nerede oldu?
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.58'de merkez üssü Ege Denizi Gökçeada açıkları olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin yaklaşık 30 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Gökçeada'ya bağlı Uğurlu köyüne 48 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
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