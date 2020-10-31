  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Deprem mağduru eğitim çalışanlarına afet yardımı yapılacak
Aktüel

Deprem mağduru eğitim çalışanlarına afet yardımı yapılacak

MEB İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz: - "Meskenleri veya ev eşyaları zarar gören sandık üyesi eğitim çalışanlarına, hasar ve zarar tespitini içeren belgeler ile kuruma başvurmaları halinde 1500 lira karşılıksız nakdi yardımda bulunulacak" - "Evvelce sandıktan borç para alıp halen ödemeleri devam eden afet mağduru üyelerin borçları ise talep etmeleri halinde 6 aya kadar ertelenebilecek"

Yeniakit Publisher
2020-10-31 16:48:03 -
Deprem mağduru eğitim çalışanlarına afet yardımı yapılacak

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığınca (İLKSAN), afet mağduru eğitim çalışanlarına 1500 lira karşılıksız nakdi yardımda bulunulacağı ve sandığa borcu olan üyelerin talepleri halinde borçlarının 6 aya kadar erteleneceği belirtildi.

MEB İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz, yazılı açıklamasında, İzmir depreminde meskenleri veya ev eşyaları zarar gören sandık üyesi eğitim çalışanlarına, hasar ve zarar tespitini içeren belgeler ile kuruma başvurmaları halinde 1500 lira karşılıksız nakdi yardımda bulunulacağını bildirdi.

Evvelce sandıktan, borç (ikraz) alıp halen ödemeleri devam eden afet mağduru üyelerin borçlarının talep etmeleri halinde 6 aya kadar ertelenebileceğine işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Afet mağdurlarının maaşlarından ertelenen süre zarfında ikraz kesintisi yapılmayacak. İkraz borcunu erteletmek isteyen, depremde meskenleri veya ev eşyaları zarar gören üyelerin ertelemeden faydalanabilmesi için mesken veya ev eşyalarında meydana gelen hasar durumunu gösterir resmi belgeler ile sandığa başvurması gerekiyor."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Batı kuklaları ancak bu kadar alçalabilirdi! BAE'li isimden mide bulandıran İzmir çıkışı
Dünya

Batı kuklaları ancak bu kadar alçalabilirdi! BAE'li isimden mide bulandıran İzmir çıkışı

İsrail'den dilediği özürle gündeme gelen batı kuklası BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'in yakın isimlerinden sözde gazeteci Hamad Al Ma..
Dikkat çeken görüntüler: Kedinin deprem tepkisi
Gündem

Dikkat çeken görüntüler: Kedinin deprem tepkisi

İzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Karşıyaka Bostanlı mahallesinde bulunan bir evin içindeki güvenlik kamerasına yansıyan görün..
CHP’de ‘Seni seviyoruz Reis’ kıskançlığı! Bay Kemal’e neden yok
Siyaset

CHP’de ‘Seni seviyoruz Reis’ kıskançlığı! Bay Kemal’e neden yok

29 Ekim’de Anıtkabir’i ziyaret eden Başkan Erdoğan’a gösterilen sevgi, CHP’de hazımsızlığa neden oldu. Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Söz..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay