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Yaşam "Deprem için yardıma geldim" dedi! Bakın çantasından ne çıktı
Yaşam

"Deprem için yardıma geldim" dedi! Bakın çantasından ne çıktı

Afet bölgesine yardım için gittiğini söyleyen bir kişinin çantasından 1 kilo 940 gram uyuşturucu çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-02-16 17:53:00 -
"Deprem için yardıma geldim" dedi! Bakın çantasından ne çıktı

Başka illerden uyuşturucu temin ederek Diyarbakır’a geldiğinde yakalanan torbacı “Deprem için yardıma geldim” dedi, çantasında yapılan aramada 1 kilo 940 gram uyuşturucu çıktı.

Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, diğer illerden temin edilen uyuşturucu maddelerin Diyarbakır iline getirilerek, torbacı tabir edilen şahıslar vasıtasıyla satışının gerçekleştirileceğine yönelik alınan bilgilere istinaden yapılan çalışmalar sonucu, Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminalinde durdurulan şüpheli J.Ş. ile gerçekleştirilen ilk mülakatta şüpheli şahıs “Diyarbakır’da deprem nedeniyle oluşan enkazlara yardımcı olmak amacıyla” geldiğini beyan ederek, şahsın çelişkili beyanlarda bulunması üzerine valizinde yapılan aramada, 1 kilo 940 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla alakalı hakkında ‘T.C.K.-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama’ suçundan işlem yapılan J.Ş. isimli şüpheli sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

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