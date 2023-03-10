Deprem felaketinde son vefat sayısı açıklandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Gaziantep AFAD Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Risk Kalkanı Modeli II. Toplantısı'nda konuştu.

Bakan Kurum konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Sahada 7 bini aşkın uzmanımızla çalışmalar sürüyor. 821 bin 302 bağımsız bölümün acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık veya orta hasarlı olduğunun tespitini yaptık.

Deprem bölgemizdeki illerimizde 5 milyon 4 bin 175 bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 706 bin binada inceleme yapılmış durumda. Bu binalardan 821 bin 302 bağımsız bölümün acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık veya orta hasarlı olduğunun tespitini yapmış olduk. Şu an itibarıyla Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye ve Kilis olmak üzere 5 ilimizde hasar tespit çalışmalarını tamamladık.

Diğer illerimizde de yüzde 90 seviyesindeyiz. İnşallah önümüzdeki bir kaç gün içerisinde diğer illerimizdeki hasar tespit çalışmalarını da tamamlayacağız. Burada artçı depremler nedeniyle yeniden hasar tespiti çalıştığımız illerimiz, ilçelerimiz de mevcut. Hasar tespiti incelediğimizde yıkılan binaların yüzde 96,7'sinin 99 öncesi yapılan yapılar olduğunu görüyoruz.

Depremlerde can kaybımız 47 bin 932'ye yükseldi.

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