  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Deprem sonrası Ali Ağaoğlu gündem olmuştu! İstanbul'daki binalara ilişkin yeni itirafı şok etkisi yaptı

James Webb Uzay Teleskobu uzak evrende 6 büyük galaksi keşfetti! Bilim insanlarını heyecanlandıran müthiş keşif

Utanmıyorsan şimdi bir daha yaz! Hacer Foggo’nun rezil twitleri ortaya çıktı

Bakanlar canlı yayında duyurdu: Seferberlik başlatıldı

Haluk Levent İçişleri Bakanlığı’na seslendi! Spekülasyonlar sebebiyle…

Deprem ve Haarp tartışması sürerken Ramazan Kurtoğlu, Türkiye'nin Haarp silahını açıkladı

Whatsapp görüşmeleri ortaya çıktı! İşte alçakların yeni hedefi

Arşivler unutmaz! İşte yıkım ittifakı

'Bana hocam demeye başladı' dedi! Cübbeli Ahmet Hoca'dan Uğur Dündar'a ilginç teklif

10 Mart'a uzatılmıştı! O iller de dahil edildi.. Sevindiren gelişme!
Gündem Deprem felaketi öncesinde de kardeş ülke vardı! Türkiye'nin yeniden ayağa kalkması için dayanışma devam edecek
Gündem

Deprem felaketi öncesinde de kardeş ülke vardı! Türkiye'nin yeniden ayağa kalkması için dayanışma devam edecek

Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Murat Tamer, Kahramanmaraş merkezli depremlerdeki hayat kurtarıcı çabalarından dolayı Güney Kore arama kurtarma ekibine teşekkür etti. Güney Kore'nin başkenti Seul'de, Dışişleri Bakanı Park Jin, 'Kardeş ülke Türkiye'nin yaralarının sarılması ve yeniden ayağa kalkması için kamu ve özel sektörün dayanışması devam edecektir.' dedi. Türkiye açıklaması....

Yeniakit Publisher
2023-02-23 17:35:00 - 2023-02-23 17:42:02
Deprem felaketi öncesinde de kardeş ülke vardı! Türkiye'nin yeniden ayağa kalkması için dayanışma devam edecek

Yonhap'ın haberine göre, Tamer, Güney Kore'nin başkenti Seul'de, Dışişleri Bakanı Park Jin ve geçen hafta Türkiye'den dönen Güney Kore Afet Yardım ekibinin de katıldığı etkinlikte konuştu.

Tamer, arama kurtarma ekibine, deprem bölgelerindeki özverili çalışmalarından dolayı minnettar olduklarını söyledi.

Birçok ülkenin Türkiye'ye yardım teklifinde bulunduğunu belirten Tamer, "Ancak Güney Kore'nin bize sunduğu, insani yardımdan öte birinin kendi kardeşi veya ailesine vereceği candan bir destek olduğuna inanıyorum. Döktükleri her bir ter damlası için kendilerine minnettarız." ifadesini kullandı.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Park da arama kurtarma ekibinin çabalarından övgüyle bahsederek, yardım çalışmalarını "gerçek diplomasi" olarak niteledi.

Park, "Kardeş ülke Türkiye'nin yaralarının sarılması ve yeniden ayağa kalkması için kamu ve özel sektörün dayanışması devam edecektir." dedi.

Güney Kore, Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için depremin hemen ardından 118 kişiden oluşan birçok afet yardım ekibi göndermişti.

Deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarında etkin rol alan Güney Kore ekibi, 8 kişiyi enkaz altından sağ çıkarmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23