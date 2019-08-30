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Deprem can ve mal kaybına yol açmadı

Kuşadası Körfezi’nde meydana gelen 4.

30 Ağustos 2019 Cuma 20:02
Deprem can ve mal kaybına yol açmadı

Kuşadası Körfezi’nde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem can ve mal kaybına yol açmadı. Depremin ardından 2.3, 2.7 ve 2.2 büyüklüklerinde 3 artçı deprem daha meydana geldi.



Ege Denizi’nde Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, İzmir’den de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre bugün saat 18.38’de Ege Denizi’nde 4.4. büyüklüğünde bir deprem oldu. Kuşadası açıklarında ve Yunanistan’ın Sisam Adası’nın güneyinde 7.11 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Kuşadası ve Sisam Adası’nın yanı sıra Özdere, Seferihisar ve Selçuk’ta da hissedildi. İlk belirlemelere göre, depremin herhangi bir can ve mal kaybına yol açmadığı belirtildi. Korkuya yol açan depremin ardından Kuşadası Körfezi’nde peş peşe 2.3, 2.7 ve 2.2 büyüklüklerinde 3 artçı deprem daha meydana geldi.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 20:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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