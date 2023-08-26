Deprem bölgesine dair ses getiren deprem uzmanından Malatya fayı uyarısı! Ancak oraya ufak stres olur

Naci Görür Kahramanmaraş'taki depremin ardından fay hattını işaret ederek uyardı: Özenli olunmalı

Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından...

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, “Malatya fayı üzerinde olan ve yakınında bulunan yerlerde daha özenli olunmalıdır.” uyarısın da bulundu.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, “Arkadaşlar, Tatlar-Nurhak/K.Maraş’ta 4,1 deprem oldu. Deprem Malatya Fayının Çardak fayının kesişme noktasına yakın bir yerde oldu. Çardak fayı üzerinde Çelikhan-Göksun arasında fazla endişe edilecek bir şey yok. Malatya fayı üzerinde olan ve yakınında bulunan yerlerde daha özenli olunmalıdır. Bunu da son depremler bu faya stres transfer etmiş olabilir diye söylüyorum. Malatya Fayı Nurhak- Kemaliye arasında KD-GB yönlü uzanmaktadır.” İfadelerini kaydetti.



ÖNE ÇIKAN VİDEO