  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'nin doğalgaz keşfinden pay istiyorlardı! Romanya'dan dikkat çeken TB2 SİHA hamlesi geldi

ABD'den Refah açıklaması! Siyonistlere daha iyi plan yapın çağrısı

Araç sahipleri kahrolacak! Ünlü lastik devinden iflas sinyali: Fabrikalar bir bir kapatılıyor

Mehmet Metiner "Üzgünüm" diyerek duyurdu: O isme verilen görev davamız ve partimiz adına yazık

Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan 'İsrail ile ticaret' iddiasına yalanlama!

CHP'li İmamoğlu'nu fena tiye aldılar! 'Sor bakalım niye yapmadım'

Ekrem İmamoğlu'nu gazlayan ünlü anket şirketinden sürpriz karar! Seçime sayılı günler kala duyurdular

Liderler nerede oy kullanacak?

AK Parti'den izleyenleri duygulandıran klip! Sosyal medyada beğeni yağdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor! Masada kritik konular var
Kobi Deprem bölgesine 500 milyon avroluk finansman desteği
Kobi

Deprem bölgesine 500 milyon avroluk finansman desteği

Yeniakit Publisher
2024-03-27 09:05:00 -
Deprem bölgesine 500 milyon avroluk finansman desteği

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası deprem bölgesine 500 milyon avroluk finansman desteği sağlayacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in himayesinde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Bakanlık arasında imzalanan mutabakat zaptıyla, EBRD tarafından deprem bölgesine 500 milyon avroluk yeni finansman desteği verilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, EBRD Birinci Başkan Yardımcısı Jürgen Rigterink başkanlığındaki heyet, Bakan Şimşek'le Bakanlık'ta bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye'nin ekonomi programı ve Banka ile güçlü işbirliğinin yanı sıra EBRD'nin deprem bölgesine yönelik finansman desteği ele alındı.

EBRD, 6 Şubat depremlerinin ardından ilk destek veren uluslararası finans kuruluşları arasında bulunurken, bölgenin yeniden imarı için kamu ve özel sektöre 1,5 milyar avro finansman paketi açıklamıştı. Bu çerçevede, deprem bölgesindeki özel sektör projelerine, KOBİ'lere ve yerel bankalara 800 milyon avro finansman sağlandı.

Belediyelere kullandırılacak

Heyetin Şimşek'i ziyaretinde, söz konusu finansman paketi kapsamında, EBRD'den 500 milyon avro finansman sağlanması için Bakanlık ile EBRD arasında mutabakat zaptı imzalandı. Zapta, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik ile EBDR Birinci Başkan Yardımcısı Rigterink imza attı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Söz konusu finansman desteği, İller Bankası aracılığıyla belediyelere su, içme suyu, kanalizasyon, katı atık ve ulaştırma sektörlerinde kullandırılacak.

Desteğin, 2024 ve 2025 yıllarında sağlanması öngörülüyor.

Bu arada, 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerin yeniden imarı için uluslararası kuruluşlardan uygun koşullu dış finansman sağlanmasına ilişkin çalışmalar devam ediyor. Bugüne kadar bu kapsamda yaklaşık 3 milyar dolar kaynak sağlandı.​​​​​​​

KOBİ’ler Katar’da çalıştaya katıldı
KOBİ’ler Katar’da çalıştaya katıldı

Kobi

KOBİ’ler Katar’da çalıştaya katıldı

Bakan Kacır ETSO’da iş dünyası ile buluştu
Bakan Kacır ETSO’da iş dünyası ile buluştu

Kobi

Bakan Kacır ETSO’da iş dünyası ile buluştu

Tokat OSB’nin enerji altyapısı artık daha verimli
Tokat OSB’nin enerji altyapısı artık daha verimli

Kobi

Tokat OSB’nin enerji altyapısı artık daha verimli

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23