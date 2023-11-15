Deprem bölgesindeki KOBİ’lere UNDP desteği

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki küçük işletmelere sağladığı toplam 10 milyon dolarlık "toparlanma hibesi" ile bu işletmelerin yeniden faaliyete başlayabilmesini hedefliyor.

UNDP, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerde toplam 4 bin 622 KOBİ'ye 10 milyon dolar nakit hibe desteği veriyor.

Hibelerin bir kısmı Kahramanmaraş, Kilis, Gaziantep ve Hatay'da dağıtıldı. Kahramanmaraş'ta kadınların sahibi olduğu 257 işletmeye 535 bin dolar, Kilis'te 80 işletmeye 179 bin dolar, Gaziantep'te 400 işletmeye 754 bin dolar, Hatay'da da 930 işletmeye 1 milyon 795 bin dolar destek sağlandı.

Hibe dağıtımı bu ay sonuna kadar devam edecek. Adana'da 106, Adıyaman'da 840, Diyarbakır'da 228, Elazığ'da 125, Malatya'da 842, Osmaniye'de 114, Şanlıurfa'da 181 ve Kahramanmaraş'ta toplam 776 işletmeye destek verilecek.

Destek alan işletmelerde, kadınların yönettiği işletmelerin payı dikkati çekiyor. Şu ana kadar hibe alan 4 ile bakıldığında, Kahramanmaraş'taki pilot programda bu işletmelerin payı yüzde 100, Kilis'te yüzde 28, Gaziantep'te yüzde 23 ve Hatay'da yüzde 48 oldu. Tüm bölgede dağıtılan hibelerin yüzde 42'si kadınların yönettiği işletmelere verildi.

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Toplam 23 bin 644 başvuru yapıldı

Hibe programı, depremlerden önce yasal olarak kurulan, azami 10 kişi çalıştıran işletmelerin başvurularına açık tutuldu. Yerel ticaret ve sanayi odalarıyla ortaklaşa çalışan UNDP'ye 11 ilden toplam 23 bin 644 başvuru yapıldı. Seçilme kriterlerini karşılayan başvuru sahipleri yüz yüze görüşmeye davet edildi.

Hibe almaya hak kazananlar, aldıkları nakdi, ekipman veya ham madde satın alma, kirasını ödeme, dükkan veya ofislerin tadilatı gibi kendi işletmelerinin herhangi bir ihtiyacı için kullanabiliyor.

Bu girişimin finansmanı, İsveç'in 15 milyon dolar tutarındaki, depremden sonra toparlanma katkısından sağlanıyor. Ayrıca UNDP, nakit desteğin yanı sıra hibe yararlanıcılarına işletme becerileri alanında koçluk, mentorluk ve eğitim verecek.

Öte yandan program çerçevesinde, belediyelerin başta yaşlılar ve engelliler olmak üzere depremzedeler için önem taşıyan sosyal hizmet ihtiyacının karşılanmasına ve depremlerin ağır hasar verdiği atık yönetim sistemlerinin iyileştirilmesine destek sağlıyor.

"Bu hibeler binlerce küçük işletmeyi ayağa kaldırıyor"

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, sağlanan desteğe ilişkin değerlendirmede bulundu. Söz konusu hibelerin depremden etkilenen toplulukların daha kapsamlı toparlanmasına yönelik hızlandırıcı bir etkide bulunduğunu belirten Vinton, "Bu hibeler tüm ihtiyaçları karşılayamaz ancak binlerce küçük işletmeyi ayağa kaldırıyor, on binlerce insanın geçim kaynaklarını geri getiriyor ve umarız daha büyük bir ekonomik toparlanmayı harekete geçirecek zincirleme bir tepkimeyi tetikler." dedi.