Deprem bölgesinde! Temel Karamollaoğlu yaralıları ziyaret etti
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İzmir’deki depremde yaralanarak tedavi gören depremzedeleri hastanede ziyaret etti.
Deprem sonrası İzmir’e gelerek afet bölgesinde incelemelerde bulunan Karamollaoğlu, bölgedeki ziyaretlerini sürdürüyor. AFAD Koordinasyon Merkezi’nde İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’den arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi alan Karamollaoğlu, daha sonra Ege Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gören depremzedeleri ziyaret ettiği, geçmiş olsun dileklerini iletti. Karamollaoğlu, “Bir felaketi yerinde izlemek insanı çok etkiliyor. Ölenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Umarım bu yaralar kısa sürede sarılır. Şehir planlamasında, binaların inşaatında gereken özen gösterilir” ifadelerini kullandı.