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Gündem Deprem bölgesinde skandal girişim! Çinliler depremzedelere para teklif etti... Sebebini duyan şok oldu
Gündem

Deprem bölgesinde skandal girişim! Çinliler depremzedelere para teklif etti... Sebebini duyan şok oldu

Türkiye deprem için seferber olurken bölgede yer alan bazı yabancı güçlerle ilgili skandal iddialar geliyor. Son olarak Çin Devlet televizyonunun depremzedelere Türkiye için olumsuz konuşmaları yönünde para teklifi yaptığı öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2023-02-09 14:35:00 - 2023-02-09 14:37:31

Türkiye'deki deprem felaketinin bilançosu her geçen saat artarken bazı dış mihrakların sinsi adımları devam ediyor.

Ülkede bulunan bazı yabancı medya kuruluşları Türkiye aleyhine küstah kara propagandalara başladı.

Son olarak depremzede olan bir vatandaş, Çinli devlet televizyonu tarafından kendisine para teklif edildiğini söyledi.

Vatandaş yaptığı açıklamada, "Adamlar buraya geldi. Buralara baktılar. Bize çok üzgün olduklarını söylediler. Çin Devlet televizyonundan gelenler bize "AKP'li misiniz?" diye sordu. Bize bir şeyler söylememiz için para uzattılar. Hükümet aleyhine konuşmamız için bize para teklif ettiler. Biz de kovduk" dedi.

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