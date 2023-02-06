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Ekonomi Deprem bölgesinde ortak ATM İşlemlerinden ücret alınmayacak
Ekonomi

Deprem bölgesinde ortak ATM İşlemlerinden ücret alınmayacak

Türkiye Bankalar Birliği, depremin etkili olduğu bölgelerde vatandaşlar tarafından kullanılacak ortak ATM’lerden ücret alınmayacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 16:52:00 -
Deprem bölgesinde ortak ATM İşlemlerinden ücret alınmayacak

Türkiye Bankalar Birliği’nin konuya ilişkin açıklamasında, “Depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa illerinde bulunan ortak ATM’lerden yapılacak işlemlerden ücret tahsis edilmemesi yönünde prensip kararı alınmıştır. Bankacılık sektörü depremden etkilenen bölgeleri yakından takip ederek, ihtiyaç duyulacak desteğin sağlanması amacıyla kamu otoriteleriyle işbirliği halinde gerekli çalışmaları sürdürmeye devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

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