Deprem bölgesinde ilk cuma namazı - Denizli'nin Bozkurt ilçesindeki depremzedeler, cuma namazını açık alanda kıldı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6 şiddetindeki deprem sonrası vatandaşlar cuma namazını açık alanda kıldı. Deprem nedeniyle camilerin hasar gördüğü ilçede minarelerden anons yapılarak vatandaşların kaymakamlık binası arkasında hazırlanan alanda cuma namazını kılabilecekleri duyuruldu. Bölgeye gelen depremzedeler kilim, hasır ve seccade sererek namazlarını kıldı. Namazda Bozkurt ilçe vaizi Sercan Uğur, yaşanan deprem nedeniyle cemaate geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Allah bir daha yaşatmasın" dedi. Depremde evi zarar gören İbrahim Bayar, büyük korku yaşadıklarını, camilerinin de hasar gördüğünü belirterek namazda haline şükrettiğini, daha beterini görmemeyi niyaz ettiğini söyledi.



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