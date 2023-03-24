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Gündem Deprem bölgesinde Ekrem İmamoğlu'na şamar: PKK ile iş birliği yapıyorsun
Gündem

Deprem bölgesinde Ekrem İmamoğlu'na şamar: PKK ile iş birliği yapıyorsun

Yeniakit Publisher
2023-03-24 13:04:00 -

Gaziantep'in Nurdağı ilçesine giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir depremzede 'PKK ile iş birliği yapıyorsun' diyerek tepki gösterdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı ve 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte depremden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesine gitti.

Ziyaret esnasında bir depremzede İmamoğlu'na "PKK ile iş birliği yapıyorsun" sözleriyle tepki gösterdi.

İmamoğlu, depremzedeyi iftira atmakla suçlayarak, "Bana bak bana, iftira atıyorsun, yalan konuşuyorsun" dedi.

Depremzede vatandaşın cevabı ise, "Buradan size ekmek çıkmayacak, bunu da böyle bilin" oldu.

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