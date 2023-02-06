Deprem bölgesinde bunu yaptılar! Devlet bunların tepesine binmeli

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 Elbistan merkezli 7.6 şiddetindeki depremler; Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye'de büyük yıkıma neden oldu.

Tüm Türkiye'yi yasa boğan olayın ardından seferberlik halinde sahaya çıkıldı.

Devletin tüm kurumları ve yerel yönetimlerin yanında sivil kurtarma ekipleri, jandarma, polis ve Mehmetçik kurtarma çalışmalarına koştu.

10 ilde büyük bir özveri ile çalışmalar sürerken, bir kesim ise sosyal medyada halkı endişelendirecek paylaşımlarda bulunuyor...

Deprem nedeniyle evlerine giremeyen çoğu vatandaş, geceyi arabalarında geçirecek.

Bu nedenle akaryakıt istasyonlarına giden halk, uzun kuyruklar oluşturdu.

İstasyonlar akaryakıt satmıyor

EPDK ve EPGİS'ten yapılan açıklamalarla deprem bölgesinde akaryakıt sorunu yaşanmadığı ve yakıt ikmalinin yapıldığı belirtilse de bazı firmalar fırsatçılık peşinde...

Çoğu istasyonda "Sistem yok, yakıt veremiyoruz" diye geri çevrilen vatandaşlar duruma sosyal medyadan tepki gösteriyor.

Bölgede büyük bir akaryakıt krizi yaşandığını belirten halk, çözüm bekliyor.