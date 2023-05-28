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Gündem Deprem bölgesinde 2. tur sonucu! Depremzede saygısızlığı affetmedi
Gündem

Deprem bölgesinde 2. tur sonucu! Depremzede saygısızlığı affetmedi

Yeniakit Publisher
2023-05-28 19:23:00 - 2023-05-28 19:36:54
Deprem bölgesinde 2. tur sonucu! Depremzede saygısızlığı affetmedi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde Kemal Kılıçdaroğlu ikinci turda da sandığa gömüldü.

Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesinde beklediği oyu alamayan muhalefet, depremzedelere insanlık dışı sözlerle hakaretlerde bulunmuştu.

Depremzede ikinci turda da Kılıçdaroğlu'na cevabı sandıkta verdi.

Deprem bölgesinden gelen son sonuçlar şöyle:

Kahramanmaraş:

Erdoğan: Yüzde 74,95
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kılıçdaroğlu: Yüzde 25,05

Adıyaman:

Erdoğan: Yüzde 69,93
Kılıçdaroğlu: Yüzde 30,07

Gaziantep:

Erdoğan: Yüzde 62,70
Kılıçdaroğlu: Yüzde 37,30

Şanlıurfa:

Erdoğan: Yüzde 64,96
Kılıçdaroğlu: Yüzde 35,04

Malatya:

Erdoğan: Yüzde 71,95
Kılıçdaroğlu: Yüzde 28,05

Adana:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 57.23
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 42.76

Elazığ:

Erdoğan: Yüzde 70,34
Kılıçdaroğlu: Yüzde 29,66

Kilis:

Erdoğan: Yüzde 70,12
Kılıçdaroğlu: Yüzde 29.88

Osmaniye:

Erdoğan: Yüzde 66,02
Kılıçdaroğlu: Yüzde 33,98

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