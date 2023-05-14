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Yerel Deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta oylar sayılmaya başlandı
Yerel

Deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta oylar sayılmaya başlandı

Yeniakit Publisher
2023-05-14 18:34:00 -
Deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta oylar sayılmaya başlandı

11 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta oy verme işlemleri sona erdi.

Kahramanmaraş ve ilçelerinde, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekilliği seçimi için oy kullanma işlemleri sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekilliği seçimleri tüm Türkiye’de olduğu gibi Kahramanmaraş ve ilçelerinde sabah saat 08.00'de başladı. Konteynerler ve okullarda kullanılan oyların ardından saat 17.00'de oy kullanma işlemleri sona erdi ve sandık görevlileri sandıkları kapatarak oy sayımına başladı.

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