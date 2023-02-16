Deprem bölgesi için önemli uyarı! "Müslümanların çocuklarını İslam düşmanlarına karşı koruyalım"

Yeniakit.com.tr

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak'tan, deprem bölgesinde anne ve babası bulunamayan bebek ve çocuklar için önemli uyarı geldi.

Dr. Şenocak, Hristiyanların bölgede misyonerlik faaliyeti yürüttüklerini belirterek, "Müslüman çocukları İslam düşmanlarından korunmalı" mesajı verdi.

"Deprem bölgesinde ebeveyni vefat eden çocukları devlet kontrolünde almak caiz mi?" sorusunu cevaplayan Dr. Şenocak, "İmam-ı Azam’a göre bir kadın ya da kız 30 aydan küçük bir çocuğa süt emzirirse süt akrabalığı gerçekleşir,mahremiyet sorunu da çözülür.Bir genç kızdan ilaçla süt gelse de kız anne olur." dedi.

İhsan Şenocak sözlerine şöyle devam etti:

Akrabalar fakir de olsa büyük çocuklar onlara verilmeli, maddi zorluk çeken aileler devlet ya da vakıflar tarafından desteklenmeli. Yukarıdaki kartlar Maraş’tan gönderildi. Bölgede çok sayıda misyoner var. Müslümanların çocuklarını İSLAM düşmanlarına karşı korumak vazifemiz.