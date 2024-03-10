Deprem bölgesi için hazırlanmıştı! CHP’den vatandaşa tarihi geçmiş bozuk ürünlerle dolu ramazan kolisi!

Oğuzhan Gültekin

Belediye Başkanı Elif Köse’nin deprem bölgesi için ulaştırılmak üzere hazırlanan yardım kolilerinin bir kısmını CHP Erzin ilçe teşkilatına gönderdiği, kalan kısmını ise bir yıl depoda beklettikten sonra yerel seçimlere kısa süre kala ‘Ramazan kumanyası’ adı altında dağıtmaya başladığı tespit edildi. Dağıtım sürürken skandalın başka bir boyutu daha ortaya çıktı. Bir yıl önce hazırlanan kolilerde bulunan un, yağ, salça, zeytin gibi gıda maddelerinin son kullanma tarihlerinin geçtiği ve bozulduğu belirlendi. Kolileri açtıklarında bozuk gıdalarla karşılaşan vatandaşlar “Bunları geri alıp siz yiyin” tepkisini gösterdi. Ak Parti, Safranbolu Belediye Başkan Adayı Ali Büyüközdemir ise “Safranboluluların parasıyla alınan bu koliler neden depremzelere gönderilmedi ve depolarda bekletilerek çürütüldü. Safranbolulular bu skandalın hesabını seçimde soracaktır” dedi.