Deprem bilimciden ezber bozan İstanbul çıkışı! '7 ya da 7.5’lik deprem...'

Deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, insanların korkuya sevk edildiğini ifade ederek şunları kaydetti: “Silivri çukurundaki stres İstanbul’daki depremin sebebiydi. Bizler büyük kırılmayı Kumburgaz çukurunda bekliyoruz. Burası 40 kilometre uzunluğunda ve 10 kilometre derinliğinde olduğu için en çok 6.5’lik deprem yapar. Yani 7 ya da 7.5’lik deprem yapmaz. Dolayısıyla korkutulan büyük deprem riski yok.”

Panik oluşturuluyor

“Amacın halkı eğitmek değil korkutmak olduğu bir ortam oluşturuldu. İnsanlarımız korkuya sevk edilerek panik oluşturuluyor. Türkiye’nin en büyük sektörlerinden inşaatta dışa satımı dolaylı olarak engelliyorlar. Sıklıkla bir tarih vererek insanlarımızın psikolojisini bozuyorlar. Bilim insanlarımızın bundan vazgeçmesi gerek.”