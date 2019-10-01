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Deprem bilimciden ezber bozan İstanbul çıkışı! '7 ya da 7.5’lik deprem...'

İstanbul'da meydana gelen 5.8'lik depremin ardından konuşan deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, ezber bozan bir açıklama yaparak İstanbul'da 7 ya da 7.5'lik bir depremin olmayacağını söyledi.

01 Ekim 2019 Salı 10:02
Deprem bilimciden ezber bozan İstanbul çıkışı! '7 ya da 7.5’lik deprem...'

Deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, insanların korkuya sevk edildiğini ifade ederek şunları kaydetti: “Silivri çukurundaki stres İstanbul’daki depremin sebebiydi. Bizler büyük kırılmayı Kumburgaz çukurunda bekliyoruz. Burası 40 kilometre uzunluğunda ve 10 kilometre derinliğinde olduğu için en çok 6.5’lik deprem yapar. Yani 7 ya da 7.5’lik deprem yapmaz. Dolayısıyla korkutulan büyük deprem riski yok.”

Panik oluşturuluyor

“Amacın halkı eğitmek değil korkutmak olduğu bir ortam oluşturuldu. İnsanlarımız korkuya sevk edilerek panik oluşturuluyor. Türkiye’nin en büyük sektörlerinden inşaatta dışa satımı dolaylı olarak engelliyorlar. Sıklıkla bir tarih vererek insanlarımızın psikolojisini bozuyorlar. Bilim insanlarımızın bundan vazgeçmesi gerek.”

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 10:02
  1. İstanbul
  2. deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy
  3. istanbul depremi

YORUM YAZ

  • ihsanihsan22 dk önce
    bunlar hep uydurma zan en doğrusunu allah bilir.
  • SevdaliSevdali30 dk önce
    Helal,dogru.Adam kicini temizliyemiyor,depremden ders veriyor.Sirf korku senaryosu.Milleti rahatlatin,
  • SelamiSelami31 dk önce
    Hepsi birsey söylüyor tesadüfen birsey oluyor sonra aa bak bu bildi deniyor hiçbirinize inanmıyorum

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