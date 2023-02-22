  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Deprem anının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Korku dolu anlar böyle kaydedildi
Yerel

Deprem anının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Korku dolu anlar böyle kaydedildi

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde büyük yıkıma neden olan deprem anına ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-02-22 18:29:00 - 2023-02-22 20:39:32

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem anı Adıyaman'da kameralara böyle yansıdı.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ta 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki yıkıcı deprem, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan bir iş yerinin kameralarına yansıdı. İş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, deprem anında bahçedeki iş makineleri sallanıyor.

Elektrik kesintisi kameraya yansıdı

Depremin 16'ncı saniyesinden sonra bölgede elektrik kesintisinin yaşandığı da görülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23