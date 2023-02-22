Deprem anının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Korku dolu anlar böyle kaydedildi
Kahramanmaraş merkezli 11 ilde büyük yıkıma neden olan deprem anına ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem anı Adıyaman'da kameralara böyle yansıdı.
6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ta 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki yıkıcı deprem, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan bir iş yerinin kameralarına yansıdı. İş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, deprem anında bahçedeki iş makineleri sallanıyor.
Elektrik kesintisi kameraya yansıdı
Depremin 16'ncı saniyesinden sonra bölgede elektrik kesintisinin yaşandığı da görülüyor.