Deprem anı kameraya yansıdı! Öğrenciler depremle neye uğradığını şaşırdı
Van’ın Tuşba ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem sırasında etütte bulunan öğrenciler büyük panik yaşadı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde sarsıntıyla birlikte sınıfta yaşanan korku dolu anlar dikkat çekti.
Van’da dün sabah meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem, etüt halindeki öğrencileri hazırlıksız yakaladı.
Tuşba ilçesinde dün saat 8.52'de meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem sırasında öğrenciler panik yaşadı. O anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde etütte olan öğrencilerin panik içerisinde sağa sola kaçıştığı, iki öğretmenin onlara sakin olmalarını söyledikleri ve ne yapacaklarını anlattıkları yer alıyor. Öğretmenler, daha sonra da öğrencileri tahliye ediyor.
