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Deprem acil toplanma alanı nasıl bulunur?

Yaşanan depremlerin ardından birçok kişinin sokaklarda gününü geçirmesi, durumun ciddiyetini ve korku boyutunu gözler önüne serdi. Deprem esnasında asansöre koşmak ve merdiven kullanmak gibi hala yapılan hataları yanı sıra birçok kişinin "Acil Toplanma Alanları"nı bilmemesi gözden kaçmadı. Peki ama acil toplanma alanı nedir? Deprem acil toplanma alanı nasıl bulunur? İşte detaylar...

27 Eylül 2019 Cuma 14:26
Deprem acil toplanma alanı nasıl bulunur?

Yaşanan depremlerin ardından birçok kişinin sokaklarda gününü geçirmesi, durumun ciddiyetini ve korku boyutunu gözler önüne serdi. Deprem esnasında asansöre koşmak ve merdiven kullanmak gibi hala yapılan hataları yanı sıra birçok kişinin "Acil Toplanma Alanları"nı bilmemesi gözden kaçmadı. Peki ama acil toplanma alanı nedir? Deprem acil toplanma alanı nasıl bulunur? İşte detaylar...

Depremlerde ani oluşan karmaşalara takılmadan, sakinliği korumak en doğru seçenek olacaktır. Önce 4.7 ve ardından yaşanan 5.9'luk depremi bir ders niteliğinde değerlendirerek, toplanma alanlarını öğrenmek gerekir. 

Deprem acil toplanma alanı nasıl bulunur?

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Acil toplanma alanları herhangi bir afet sonrasında toplanılmaya uygun güvenli alanlardır.Deprem anında yaşanan aksilikleri en aza indirmek ve herkesin bir arada olmasını sağlamak mümkün olduğu için bu alanlara toplanmak gerekir. 

Acil toplanma alanlarını AFAD'ın web sitesinden ya da aşağıdaki link üzerinden bulabilirsiniz. Yapmanız gereken; e-devlet ile giriş yaparak bilgilerinizi doldurmak olacaktır.

deprem acil toplanma alanı

Bu alana giriş yapabilmek için aşağıdaki linki tıklayıp, ACİL TOPLANMA ALANI BİLGİSİ SORGULAMA bölümüne e-devlet üzerinden giriş yapabilir ve kısa süre içerisinde deprem acil toplanma alanınızı öğrenebilirsiniz.

AFAD ACİL TOPLANMA ALANINIZI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN...

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 14:26
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